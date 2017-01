De Filippi: "Costanzo mi frega sempre"

foto Ansa Correlati C'E POSTA PER... LUCIANINA 11:18 - Maria De Filippi, ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio, si è raccontata svelando anche dettagli privati della sua vita. Dalla passione per la benzina da piccola all'amore per gli sci, dalla lotta con la dieta di Maurizio Costanzo ("mi frega sempre e nasconde i crackers nella giacca del pigiamino") al fenomeno talent show ("è costume italiano parlarne sempre male"). , ospite a Che tempo che fa da, si è raccontata svelando anche dettagli privati della sua vita. Dalla passione per la benzina da piccola all'amore per gli sci, dalla lotta con la dieta di("mi frega sempre e nasconde i crackers nella giacca del pigiamino") al fenomeno talent show ("è costume italiano parlarne sempre male").

Il successo dei programmi come "C'è Posta per Te" e "Amici" nascono dall'ascolto della gente. "Tutti i programmi che ho fatto - ha detto la conduttrice e autrice - sono basati su quello che diceva la gente. Davo retta a quello che dicevano durante il programma e aprivo un centralino attivo per farmi dire cosa a loro piacesse o no e anche suggerimenti da persone che incontravo per strada. Oggi invece basta consultare i social network". Le storie di "C'è Posta per Te" vengono seguite direttamente da Maria: "Umanamente è un programma per me difficile. Prima il telespettatore la subiva la televisione ora invece la usa. Perciò in molti si rivolgono al programma per risolvere delle situazioni che in altro modo non potrebbero fare. Chiedere scusa davanti a milioni di telespettatori viene visto come un gesto importante ma anche costruire qualcosa di positivo per far pace. Le storie le scelgo personalmente ed è un lavoro faticoso sia per chi viene a raccontarle che per me che devo rispettare quello che raccontano". Perché ascoltare è stato uno degli insegnamenti di Maurizio Costanzo assieme a "stare in silenzio per evitare di dire stupidaggini e il rispetto per chi hai di fronte oltre al rispetto per il pubblico, non tradirlo mai e raccontargli la verità".



Il rapporto con Maurizio è sempre molto divertente anche quando si tratta di una semplice dieta. "Maurizio è a dieta da una vita, ma senza risultati. - racconta Maria - Lui mi frega e io faccio finta di farmi fregare. A lui bisogna lasciare l'idea che sta commettendo un peccato, che trasgredisce di nascosto. Lo faccio per la sua salute. Spesso svuoto il frigo e lascio solo cibo non grasso. Lui, però, nasconde le olive ascolane nell'armadietto del bagno e mette la focaccia di nascosto nel cassetto delle posate". E non è tutto perché "la sera si mette con il suo pigiamino corto, le scarpe una giacca lunga dove nelle tasche nasconde i pacchetti di crackers. Io, a volte, schiaccio nelle tasche e si sente crack!".



Inevitabilmente il discorso è caduto anche su "Amici" e i talent show. "Oggi ci sono più talent che programmi d'informazione - spiega -. Si è sempre detto molto male dei talent show sin dall'inizio ma è un costume italiano. Si dice che creano illusioni, che sono carnai per carne da macello e che i ragazzi vengono presi e poi buttati via. Questo è di chi parla in negativo ma in positivo, e parlo di Amici, si consente ai ragazzi di vivere la musica e il ballo per sei-sette mesi ed è bello vederli apprendere per poi far capire loro se è il caso di continuare o no. Mi spiace per questo snobismo radical-chic di certa critica nei confronti di questi programmi. Non sono mai andati a vedere e capire questa macchina come funziona per davvero".



Ma c'è stato anche spazio per qualche aneddoto riguardante il passato. "Mia madre era una insegnante del liceo classico, mi sono iscritta a Giurisprudenza, ho fatto l'esame per avvocato ma non l'ho passato, non ero molto mio agio a studiare. Sono andata a Milano per lavorare ma non guadagnavo abbastanza così per arrotondare facevo le tesi di laurea agli altri studenti", ha rivelato Maria. Ma non è tutto. Maria ha anche confessato che ammirava molto il benzinaio Corrado: "Era l'unico in un paesino vicino Pavia, dove papà aveva un'azienda agricola, oltre a fare il suo lavoro di rappresentate. Andavo lì e venivo catturata dall'odore di benzina, fissavo la rotellina della pompa che girava con la benzina, poi Corrado apriva il suo portafogli ed era pieno di banconote ed esclamavo 'papà quello guadagna un sacco di soldi! Così volevo fare il suo lavoro'". Infine una curiosità: "Ho la passione per il tennis e lo sci. Ci sono periodi in cui registro come una matta per andare a sciare. Stacco da tutto il resto del mondo. Come una brava scolaretta seguo il mio maestro di sci e ogni cosa dice io la faccio, sono l'allieva modello e mi corregge".

Andrea Conti