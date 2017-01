"Amici", Luca Argentero giudice del serale

foto Da video Correlati ARGENTERO SECONDO GIURATO

09:03 - "Amici" si avvicina al serale che partirà ad aprile. Maria De Filippi ha presentato uno dei giudici: Luca Argentero. Il rapper Moreno è stato promosso alla fase finale dopo l'esame di sbarramento così come la collega Ylenia, passano anche le ballerine Marta e Lorella.

Il cantante Ruben ha accettato il contratto discografico Universal, rinunciando così al serale. Il primo esame di sbarramento dei cantanti è per Moreno che ha cantato "Un attimo ancora", "Parole di ghiaccio" e qualche esercizio di freestyle con diversi temi tra cui "preparazione" e "disciplina" e "serie televisive". Moreno carico a pallettoni ha duettato con Angela, già promossa al serale. Sembrano lontani i momenti dei pianti e della autocritiche. Il rapper è in forma e sarà sicuramente una delle sorprese sicure della fase finale.



La seconda esaminata è stata Ylenia che ha fermato subito tutti per bisogni fisiologici. Dopo la pubblicità è iniziato l'esame vero e proprio. Zerbi ha chiesto alla cantante una sequenza di canzoni infinita, interrompendola spesso da "You're So Vain" a "Vai, vai, vai" di Irene Grandi, passando per "Le notti di maggio" della Mannoia. Quest'ultimo brano è stato assegnato "a sorpresa" e l'allieva ha solo avuto qualche minuto per cantarla in sala prove, dopo averla interpretata a fine esame è scoppiata a piangere. Il timbro di Ylenia è interessante, caldo con venature soul ma è ancora acerba, può crescere. Al serale può mostrare altre corde delle sue capacità vocali ed interpretative.



Infine è stato svelato il meccanismo della fase finale del programma che partirà ad aprile. Due squadre, una battaglia e un solo vincitore. A guidare la battaglia tra ballerini e cantanti saranno i due direttori artistici Emma e Miguel Bosé che combatteranno l'uno contro l'altro. Saranno loro a decidere quali allievi balleranno e canteranno, cosa canteranno e con chi balleranno. Tutti saranno giudicati da esperti del settore. Tra questi ci sono Gabry Ponte e Luca Argentero definito da Maria De Filippi "capace, non snob e bello".



SUCCESSO AUDITEL AL SABATO POMERIGGIO - “Amici” che segna un nuovo record con il 22.24% di share e 3 milioni 875 mila telespettatori si aggiudica ancora una volta un risultato importante battendo tutti i competitor.

Andrea Conti