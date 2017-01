Su Italia 1 sfreccia "Arrow"

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:23 - La serie-fenomeno della stagione che ha entusiasmato la generazione iPad in cerca di un nuovo supereroe, sfreccia in esclusiva anteprima su Italia 1 dall'11 marzo in prima serata. Protagonista di "Arrow" è Stephen Amell, eletto dal prestigioso "Entertainment Weekly" quale "volto-rivelazione 2012-2013", che interpreta Oliver Queen, una sorta di Robin Hood 2.0. - La serie-fenomeno della stagione che ha entusiasmato la generazione iPad in cerca di un nuovo supereroe, sfreccia in esclusiva anteprima su Italia 1 dall'11 marzo in prima serata. Protagonista di "Arrow" è Stephen Amell, eletto dal prestigioso "Entertainment Weekly" quale "volto-rivelazione 2012-2013", che interpreta Oliver Queen, una sorta di Robin Hood 2.0.

Già playboy bilionario, egli finisce per cinque lunghi anni su un'isola deserta dopo un naufragio. Tratto in salvo, il nostro torna a Starling City votandosi alla giustizia per combattere il crimine sulla scorta di una black-list lasciatagli dal padre prima di morire. Assumendo l'identità segreta di Incappucciato (Hood in originale, nomen omen), Queen sfodera quelle abilità fisiche e, soprattutto, la maestria nell'arco, sviluppate nel suo isolamento quinquennale. Giorno dopo giorno, il giustiziere Freccia Verde depenna i malvagi dell'elenco paterno eliminandoli o assicurandoli alla giustizia.



Attorno al protagonista gravitano: John Diggle (David Ramsey), la guardia del corpo di Queen che finisce presto a fare da spalla a colui che deve proteggere; l'ex fidanzata Laurel (Katie Cassidy) che non perdona al nostro di aver causato la morte della sorella Sara nel naufragio; la madre Moira (Susanna Thompson), la quale dopo la morte del marito si è risposata con Walter Steele (Colin Salmon), il quale ha ereditato la poltrona di direttore nella compagnia gestita dal padre di Oliver; la sorella minore Thea (Willa Holland); il miglior amico Tommy (Colin Donnell), figlio del milionario Malcom Merlyn (John Barrowman); il detective Quentin Lance (Paul Blackthorne), il padre di Laurel che vuole arrestare il giustiziere per vendicarsi della morte della figlia e del divorzio dalla moglie.