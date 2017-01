Italia's Got Talent, ecco i 16 finalisti

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati GLI ULTIMI OTTO FINALISTI

Ancora un sabato di grandissimo successo per "Italia's Got Talent" che, con la sua ottava puntata, ha decretato gli ultimi 8 finalisti di questa quarta edizione aggiudicandosi il miglior ascolto nelle 24 ore Tv. La puntata ha tenuto incollati al teleschermo 6 milioni 725 mila telespettatori pari ad una share del 30.33%. La trasmissione condotta da Belen e Simone Annichiarico si conferma ancora una volta quella più vista delle 24 ore.

Ad aggiudicarsi un posto in finale altri 8 grandi talenti: Walter Orfei Malachikhine (verticalista), Alessandro Barbero (biker acrobatico), Gemelli Siamesi (comici), Daniele Doria (parkour), Roberto Carlisi (ballerino), Sara Venerucci e Danilo Decambrini (pattinatori a rotelle), Rossella Regina (cantante), Jean Pierre Bianco (actor-clown).



Ecco l'elenco completo di chi si sfiderà in finale:



1. FACES OF DISCO – BALLERINI CON MASCHERE

2. LOS HERMANOS MACANA – BALLERINI DI TANGO

3. DANIEL ADOMAKO – CANTANTE

4. RIPALTA BUFO – CANTANTE LIRICA

5. FRATELLI LO TUMOLO – COMICI

6. DANIELE E ALESSANDRO SUEZ – ACROBATI

7. GRUPPO DRUM THEATRE – GRUPPO DI PERCUSSIONISTI

8. LEONARDO FIASCHI – IMITATORE

9. ROBERTO CARLISI –BALLERINO

10. WALTER ORFEI NONES MALACHIKHINE - VERTICALISTA

11. DANIELE DORIA - PARKOUR

12. ROSSELLA REGINA – CANTANTE

13. GEMELLI SIAMESI – DUO COMICO

14. JEANPIERRE BIANCO – ACTOR-CLOWN

15. ALESSANDRO BARBERO – BIKER ACROBATICO

16. SARA VENERUCCI E DANILO DECEMBRINI- PATTINATORI A ROTELLE