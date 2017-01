Italia's Got Talent, semifinale senza Belen

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati PRIMI OTTO FINALISTI

BELEN ALLE PROVE

BELEN IN OSPEDALE 11:26 - Sabato 9 marzo alle 21.10 su Canale 5, in diretta dallo studio 4 del centro di produzione Titanus Elios in Roma, penultimo appuntamento con lo show del talento "Italia’s Got Talent", giunto alla seconda semifinale di questa quarta edizione. Sul palco un solo padrone casa, Simone Annicchiarico. Belen Rodriguez infatti ha deciso di godersi lo spettacolo da casa e rassicura il pubblico: “Sono stata dimessa oggi dalla clinica Mangiagalli, sto bene". - Sabato 9 marzo alle 21.10 su Canale 5, in diretta dallo studio 4 del centro di produzione Titanus Elios in Roma, penultimo appuntamento con lo show del talento, giunto alla seconda semifinale di questa quarta edizione. Sul palco un solo padrone casa,infatti ha deciso di godersi lo spettacolo da casa e rassicura il pubblico: “Sono stata dimessa oggi dalla clinica Mangiagalli, sto bene".

"Solo un po’ di stanchezza dovuta alla gravidanza che sta arrivando al termine – dice Belen - Sono entrata nel nono mese, manca veramente poco e quindi devo fare riposo, mi dispiace tantissimo lasciare il mio compagno di avventura per questa puntata da solo, avrei tanto voluto esserci, ma ormai è il piccolino che decide per me. Sperando di poter tornare per la finalissima di Italia’s Got Talent e goderci tutti insieme lo spettacolo". Come la scorsa settimana, sul palco 20 performer di cui solo 8 accedono alla Finale di sabato prossimo (16 marzo). A giudicarli, il pubblico da casa attraverso il televoto (al numero 894100 da telefono fisso e con sms al 4770005 da mobile) e i tre giuriati Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi che scelgono tra secondo e terzo classificato di ogni cinquina artistica.