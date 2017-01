The Voice Of Italy, Carrà e Pelù coach esplosivi

foto Ufficio stampa Correlati COACH AGGUERRITI

Si è alzato il sipario su "The Voice Of Italy" il nuovo show musicale che punta tutto sulla voce. I coach Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante, Noemi e Piero Pelù nella fase "blind date" ascoltano la voce del cantante e se a loro piace premono un buzz per girare la sedia e sceglierlo. Carrà superstar fa scintille con Pelù, Cocciante il più riflessivo e Noemi, "la ragazzotta" come l'ha appellata Raffaella, la più vicina ai cantanti.

Le esibizioni si sono tenute con musica dal vivo. I cantanti, accompagnati dalla band, hanno proposto brani italiani e internazionali. Ogni coach li ha ascoltati e, se ciò che sentivano gli piaceva, schiacciavano il pulsante "I Want You" e la sedia si girava, mettendoli faccia a faccia con il cantante. Ma è successo che più coach abbiano scelto la stessa voce. A questo punto il cantante in gara ha scelto con chi andare. Ma ci sono stati casi in cui nessuno dei coach ha schiacciato il buzz "I Want You" e i cantanti sono tornati a casa. Alle quattro puntate delle "blind audition" seguiranno: tre puntate "Battle - Duelli" (sono già tutte registrate) fino ad arrivare al live finale in diretta con ospiti internazionali e italiani che duetteranno con i prescelti più forti.



L'apertura è stata affidata ai quattro coach che hanno cantato "Viva la vida" dei Coldplay e poi è iniziata la prima fase del programma. Ma guai a chiamarlo "talent show" è un'etichetta che Piero Pelù detesta e poi ha aggiunto "Blind audition sono una delle bastardate più forti che lo spettacolo abbia inventato". Via via si sono susseguiti cantanti che hanno convinto tutti e quattro i coach come Stefania Tasca in "Diamonds" che poi ha scelto Raffaella. Ma non ci sono solo giovanissimi come la 17enne Paola Gruppuso che è finita nella squadra con Noemi dopo aver cantato "Volami nel cuore" di Mina. C'è, ad esempio, anche Savio Vurchio di 44 anni una vita per la musica passata a cantare ai vari matrimoni e feste. Ha proposto "It's a Mans World" di James Brown. Una voce roca, blues che ha convinto tutti e quattro i coach stupendoli tanto che Pelù ha esclamato "pensavo fossi nero!". Savio sceglierà di andare proprio con lui.



Poi c'è il "caso" di Denise Faro (figlia d'arte di una cantante dei Milk and coffee) al suo ennesimo tentativo. La cantante ha interpretato il brano di Vasco "E..." tra virtuosisimi stucchevoli. Poi si scopre che ha fatto il ruolo da protagonista nel musical "Giulietta e Romeo" di Cocciante, sebbene il coach non l'avesse riconosciuta, e ha vinto il Festival di Vina del Mar. Comunque passa. Commozione per la storia intensa e la voce di Giulia Saguatti che è guarita dal cancro e ha rivoluzionato la sua vita, grazie anche alla musica. La sua "True Colors" convince e passa nella squadra di Cocciante. Stupore per la mancata scelta della 26enne Martina Liscaio con la sua buona intepretazione di "One Day- Reckoning Song". Insomma al momento sono quattro i cantanti nella squadra di Raffaella Carrà, tre con Cocciante, quattro con Noemi e cinque con Pelù. Lo show è stato montato bene, le prime puntate sono registrate poi si passa dal vivo nelle fase finale, i coach sono in sintonia anche se per adesso la Carrà e Pelù hanno subito mostrato il loro carattere dirompente ma Cocciante potrebbe venire fuori alla lunga. La puntata forse potrebbe durare di meno per non affaticare lo spettatore con i provini che si susseguono a ritmo sostenuto. Fabio Troiano dietro le quinte condivide le emozioni delle famiglie dei cantanti ma sembra un pesce fuori dall'acqua, poco a suo agio e in alcuni punti esagera con l'enfasi. Al suo posto sarebbero stati anche più adatti Guglielmo Scilla o Federico Russo, giovani ma con i giusti tempi televisivi. Non resta che aspettare e vedere se emergerà il talento vero. Per ora ha colpito per originalità e voce cristallina Alessandra Parisi che con la chitarra ha intonato "Why" di Annie Lennox.

