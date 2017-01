"Supercinema" festeggia le donne

foto Olycom Correlati TRE AMICHE E UN MORTO 15:02 - Venerdì 8 marzo in seconda serata nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". Il programma festeggia la festa della donna con Raoul Bova, Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore. - Venerdì 8 marzo in seconda serata nuovo appuntamento su Canale 5 con "". Il programma festeggia la festa della donna con

Raoul Bova, tra gli attori italiani più amati dal pubblico femminile, è in questi giorni nelle sale con il film "Buongiorno papà": ”Le mie fan oggi sono di due generazioni, madri e figlie. Quando arriva una ragazza a chiedermi l’autografo penso sempre che in realtà sia per la madre!”. E ancora, Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore, dopo mesi passati insieme sul set del film "Amiche da morire", rivelano in esclusiva a "Supercinema" i loro reciproci difetti.