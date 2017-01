Alessandra Mastronardi: "Sono come Giulietta"

foto LaPresse Correlati ATTRICE GLAMOUR 09:13 - Vorrebbe vivere l'amore come Giulietta, perché Alessandra Mastronardi assicura all'Ansa che il personaggio è simile a lei: "E' così che vivrei una storia d'amore". L'attrice veste infatti i panni della fidanzata più popolare di tutti i tempi nella miniserie in due puntate "Romeo e Giulietta", che andrà in onda su Canale 5 in autunno. - Vorrebbe vivere l'amore come Giulietta, perchéassicura all'che il personaggio è simile a lei: "E' così che vivrei una storia d'amore". L'attrice veste infatti i panni della fidanzata più popolare di tutti i tempi nella miniserie in due puntate "", che andrà in onda suin autunno.

"E' stata la prima e ultima occasione - ha detto Mastronardi durante una pausa sul set, allestito in questi giorni a Castel Valer a Tassullo, nei pressi di Trento, dove hanno appena girato la scena del ballo - per recitare nel ruolo di Giulietta, per il quale o si è troppo giovani o troppo vecchi. Non è stato facile liberarmi degli stereotipi, ma dopo un mese di riflessione sono entrata nella parte. Non credo di essere arrivata a una svolta nella mia carriera d'attrice, ma continuo a imparare. Ringrazio, essendo autodidatta, i miei maestri sul set, tra cui Elena Sofia Ricci, che in cinque anni della serie 'I Cesaroni' mi ha dato tantissimo".



La nuova miniserie porta sul piccolo schermo la tragedia dei giovanissimi figli, Romeo e Giulietta, di due famiglie rivali di Verona, i Capuleti e i Montecchi. Il loro amore e la loro morte, che mettono fine alla faida familiare. "E' la prima fiction tv che rivisita un grande classico della letteratura internazionale come la tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta" ha sottolineato Antonio Antonucci, neodirettore della fiction. Produzione targata Mediaset, in tandem con la Lux Vide dei fratelli Bernabei, Luca e Matilde, mentre la regia è affidata a Riccardo Donna, ma a coprodurlo ci sono anche la spagnola Telecinco Cinema e la tedesca Betafilm. "Giulietta e Romeo" girata in inglese, conta pertanto su un cast internazionale - con lo spagnolo Martin Rivas (Romeo) il tedesco Ken Duken (Mercuzio) e l'americano Vincent Riotta. Nel ruolo della balia di Giulietta c'è Elena Sofia Ricci - e avrà, oltre l'inglese, anche una versione spagnola, italiana e tedesca. La fiction è stata girata tutta in Trentino, con sette settimane di riprese che si avviano al temine il 18 marzo.