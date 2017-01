"Amici", Amnesia decide di lasciare la scuola

foto Dal Web Correlati LO SFOGO SU FACEBOOK

BACI TRA EDWYN E MARTA 13:12 - Colpo di scena dentro la scuola di "Amici". Mentre gli allievi sono impegnati con i temutissimi esami di sbarramento per conquistare un posto al serale, il rapper Amnesia - antagonista dell'amatissimo Moreno - lascia la scuola. "Sono uscito dopo aver litigato con Greta che si è permessa di dire delle cose molto gravi sul mio conto", spiega il rapper su Facebook. - Colpo di scena dentro la scuola di "". Mentre gli allievi sono impegnati con i temutissimi esami di sbarramento per conquistare un posto al serale, il rapper- antagonista dell'amatissimo- lascia la scuola. "Sono uscito dopo aver litigato con Greta che si è permessa di dire delle cose molto gravi sul mio conto", spiega il rapper su Facebook.

"Non c'erano più motivazioni che mi tenevano lì - continua - Vi prego di capirmi, se così non fosse, posso solo dirvi che sono vero e umile- Le persone che mi conoscono lo sanno per questo non mi sento di dare altri chiarimenti. Mi dispiace per chi credeva in me!!!". Una vera e propria doccia fredda per i fan di "Amici". Bisognerà ora vedere cosa accadrà nei prossimi esami di sbarramento dal momento che c'è un aspirante cantante in meno per un posto al serale. Intanto la coppietta della scuola il cantante Edwyn e la ballerina Marta hanno ottenuto entrambi un semaforo giallo dopo il loro esame. Devono ancora lavorare per convincere i professori e accedere alla fase finale.