Olivia Munn gioca con l'hot-dog volante

SCOLLATURA DA CAPOGIRO 13:08 - Sexy con décolletté in bella vista, Olivia Munn incanta i fotografi dell'evento organizzato da "Newsroom", serie di cui interpreta una giornalista. L'attrice ama provocare, tanto che - ospite in una trasmissione tv - si è prestata ad una prova di abilità, che consisteva nel mangiare un hot-dog appeso a mezz'aria. Dopo l'iniziale imbarazzo, Olivia ha affrontato con coraggio il temibile salsicciotto, mangiandoselo in un sol boccone.

Intanto con il suo look trasgressivo, la Munn si è fatta notare sul red carpet dell'evento organizzato dallo show televisivo "Newsroom". Nella serie Olivia veste i panni della fredda e distaccata Sloan Sabbith, un'impeccabile giornalista esperta in economia, ma fuori dal set l'attrice sa come rendere l'atmosfera bollente. Merito delle sue curve mozzafiato, con cui si è guadagnata un posto al sole nel mondo dello show-biz.