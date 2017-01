Valerie Harper, cancro terminale al cervello

foto Ap/Lapresse Correlati L'ATTRICE IERI E OGGI 09:24 - Pochi mesi di vita per l'attrice americana Valerie Harper, 73 anni, diventata famosa grazie alla sit-com "Mary Tyler Moore" e alla serie televisiva "La famiglia Hogan". Lo scorso gennaio le è infatti stato diagnosticato un cancro al cervello in fase terminale. "Non mi preoccupo di stare per morire - ha dichiarato l'attrice a"People" - Penso solo al fatto di esistere in questo momento". - Pochi mesi di vita per l'attrice americana, 73 anni, diventata famosa grazie alla sit-com "Mary Tyler Moore" e alla serie televisiva "La famiglia Hogan". Lo scorso gennaio le è infatti stato. "Non mi preoccupo di stare per morire - ha dichiarato l'attrice a"People" - Penso solo al fatto di esistere in questo momento".

"Un lato della mia faccia ha iniziato a essere come intorpidito, mi impediva di parlare - ha spiegato la Harper - Cerco di prenderla con più leggerezza possibile: esco a camminare, cerco di tenermi in forma".



"Sono del pensiero che siamo tutti terminali, nessuno ne esce vivo - ha dichiarato in un'intervista a "Yahoo! Health" - Quindi nessuno dovrebbe iniziare il lutto prima del tempo. Vivere è la cosa più bella che puoi fare nella tua vita. in salute, se è possibile".