Educazione alimentare con "Attenti al cibo"

foto Ufficio stampa 16:43 - "Attenti al cibo" è la prima sitcom "scientifica" in cui, con ironia, si affrontano problematiche legate alla corretta alimentazione e al benessere a tavola. Dall'11 marzo dal lunedì al venerdì alle 17 su Deasapere, prende il via la nuova serie in cui Katia Follesa e Angelo Pisani, coppia televisiva ma soprattutto coppia nella vita. - "" è la prima sitcom "scientifica" in cui, con ironia, si affrontano problematiche legate alla corretta alimentazione e al benessere a tavola. Dall'11 marzo dal lunedì al venerdì alle 17 su Deasapere, prende il via la nuova serie in cui, coppia televisiva ma soprattutto coppia nella vita.

Il programma è composto da tre parti: la parte di sitcom, che vede come protagonisti Angelo Pisani dei “Pali e Dispari” e Katia Follesa, di "Katia e Valeria", una coppia anche nella vita, alle prese nella fiction con momenti di vita familiare legati ovviamente al cibo; Gag e momenti divertenti tra i due attori saranno il pretesto per raccontare le proprietà nutritive dei vari alimenti e come avere un sano rapporto con il cibo e la cucina. La parte di documentario, più scientifica, si avvarrà del contributo di diversi esperti che spiegheranno le proprietà degli alimenti e i principi di corretta alimentazione. La novità della stagione è un terzo segmento che sarà composto dai consigli del Dr. Filippo Ongaro, nutrizionista ed esperto di alimentazione e benessere che approfondirà argomenti legati all’educazione alimentare. Filippo Ongaro nei suoi interventi descriverà dal punto di vista scientifico quali sono le corrette precauzioni da usare e gli accorgimenti più utili per la dieta quotidiana.



In un panorama televisivo dominato da programmi di cucina a tutte le ore, Attenti al Cibo vuole essere un programma allo stesso tempo divertente utile ed educativo. In linea con il posizionamento editoriale di DeASapere HD, il nuovo canale satellitare del gruppo De Agostini Editore dedicato alla conoscenza e al sapere utile e quotidiano con un target rivolto alle famiglie e ricco di volti italiani, Attenti al Cibo è uno dei programmi flagship fin dal lancio del canale avvenuto il 15 settembre scorso. La regia del programma è affidata a Roberto Burchielli. Il sito ufficiale di DeASapere è sapere.it, il portale del gruppo De Agostini Editore dedicato alla conoscenza.