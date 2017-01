Teresa Mannino: "Vorrei un altro bambino"

foto LaPresse Correlati A ZELIG SI MUORE DAL RIDERE 13:05 - La più grande passione di Teresa Mannino? La figlia Giuditta avuta quattro anni fa dal compagno Andrea. La conduttrice di "Zelig" a Diva e Donna rivela: "Mi piacerebbe avere un altro figlio, i bambini sono meravigliosamente divertenti ma penso che Giuditta rimarrà figlia unica". - La più grande passione di? La figlia Giuditta avuta quattro anni fa dal compagno Andrea. La conduttrice di "" a Diva e Donna rivela: "Mi piacerebbe avere un altro figlio, i bambini sono meravigliosamente divertenti ma penso che Giuditta rimarrà figlia unica".

Un nome non scelto a caso: "Giuditta eroina dell Bibbia che utilizzava intelligenza e seduzione per salvare il suo popolo, tagliando la testa al prepotente Oloferne. Molto metaforica!". Intanto Teresa pensa già al dopo "Zelig": "Tornerò in Sicilia per stare un po' con la mia famiglia e ricaricarmi per scrivere il mio prossimo spettacolo teatrale".