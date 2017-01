Alessio Lo Passo: "Stanco di una botta e via"

foto Twitter Correlati UN MURATORE SEXY 12:31 - L'ex corteggiatore di "Uomini e donne" continua a girare l'Italia tra serate e incontri con le fan. Ma Alessio Lo Passo, come confessa al settimanale Vip, è stanco della vita frenetica: "Compirò 30 anni ad ottobre, non sono quindi un ragazzino, e sono piuttosto stanco di 'storie da una botta e via' che alla fine non mi lasciano in mano nulla! Ora voglio innamorarmi davvero, trovare la ragazza giusta per me". Donne siete avvisate. - L'ex corteggiatore di "" continua a girare l'Italia tra serate e incontri con le fan. Ma, come confessa al settimanale Vip, è stanco della vita frenetica: "Compirò 30 anni ad ottobre, non sono quindi un ragazzino, e sono piuttosto stanco di 'storie da una botta e via' che alla fine non mi lasciano in mano nulla! Ora voglio innamorarmi davvero, trovare la ragazza giusta per me". Donne siete avvisate.

Continua quindi il ritratto della donna ideale: "Quindi una tipa tosta, che sappia il fatto suo, con inculcati nel cuore, nella testa e nell'animo sani principi. O ancora una che sappia vedermi per come sono, nel bene e nel male, e che soprattutto voglia amarmi e apprezzarmi non tanto per la mia bellezza esteriore che possono constatare un po’ tutti, bensì per per quella interiore. Una bellezza fatta di tanta dolcezza e di estrema sensibilità. Una ragazza con la quale costruire un futuro solido insieme, quindi con tanto di matrimonio e con la nascita di un bel bambino, perché del resto, nonostante la fama, io rimango sempre il ragazzo della porta accanto che sogna di innamorarsi della ragazza della porta accanto".