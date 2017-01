The Voice, Sangiorgi: "Ho detto no allo show"

foto LaPresse Correlati TRA COLORI E MUSICA 10:47 - Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha presentato a Roma il progetto Cornetto Summer Of Music Tour. In varie tappe selezionerà una band o un cantautore emergenti che potranno esibirsi nei concerti del gruppo a San Siro e all'Olimpico, previsti per luglio. "Mi avevano offerto The Voice, - rivela - ma ho rifiutato, semplicemente perché non è quella la nostra strada". , frontman dei, ha presentato a Roma il progetto Cornetto Summer Of Music Tour. In varie tappe selezionerà una band o un cantautore emergenti che potranno esibirsi nei concerti del gruppo a San Siro e all'Olimpico, previsti per luglio. "Mi avevano offerto The Voice, - rivela - ma ho rifiutato, semplicemente perché non è quella la nostra strada".

"E' un libro diverso dal nostro. - spiega - Però trovo che nei talent ci siano anche talenti assurdi, come Marco Mengoni, io non so cantare bene come fanno loro. Oggi c'è poco spazio per band e cantautori, mentre attraverso i talent ce n'è molto per gli interpreti. Noi speriamo di offrire una vera occasione".



La selezione dei musicisti per Cornetto Summer Of Music Tour partirà attraverso Mtv New Generation su cui sarà possibile iscriversi e caricare il proprio materiale fino al 21 aprile. Poi nel tour si esibiranno cinque band o cantautori scelti per ognuna delle tre tappe, Milano, Roma e Napoli, da maggio a giugno. I due migliori di ogni città, scelti con la supervisione dei Negramaro, parteciperanno alla quarta tappa a Lecce, dove sul palco tra i sei finalisti ne usciranno tre che andranno al voto online del pubblico nelle settimane successive. Il vincitore sarà sui palchi dei Negramaro a Milano (13 luglio) e Roma (16 luglio).



"Quando abbiamo deciso di tornare in concerto a San Siro e fare per la prima volta un concerto all'Olimpico, che per noi è un sogno, abbiamo voluto condividere tutto questo con una band emergente che come noi è nata nell'underground per cui oggi ci sono molti pochi spazi - conclude Sangiorgi -. Se ci avessero offerto 12 anni fa quando abbiamo iniziato la possibilità di aprire per Vasco o Ligabue in uno stadio ci saremmo mangiati 1.500 cornetti a testa pur di farlo".