"Amici", scoppia l'amore tra Edwyn e Marta

Non solo estenuanti esami di sbarramento ma c'è anche spazio per l'amore dentro la scuola di "Amici". Il cantautore Edwyn è molto teso perché si avvicina il momento in cui dovrà sostenere il suo esame davanti ai professori. Ci pensa la ballerina Marta a stargli vicino. E così ecco che tra i due è passione. Edwyn scrive una lettera che si conclude con "Marta, ti amo".

C'è tensione dentro la scuola perché piano piano va restringendosi la rosa dei cantanti e dei ballerini che vanno al serale. Per ora nella squadra di canto ci sono Ruben, Verdiana e si è aggiunto - a sorpresa - anche Costanzo che sembra aver convinto Rudy Zerbi, Mara Maionchi e Grazia Di Michele con l'ultimo esame di sbarramento. Sarà anche per questo che Edwyn è rimasto molto colpito da questa promozione e sente sempre più vicino il suo momento. Marta cerca di consolarlo come può e poi scappa in sala prove. Così il cantautore prende carta e penna per scriverle: "Vorrei dedicarti due righe scritte con il cuore, sono innamorato di te e penso che se non ci fossi per me sarebbe impossibile. Ti amo". Tra i due è passione.

Andrea Conti