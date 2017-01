P. Diddy: "Facevo spesso la pipì a letto"

13:27 - Ospite dell'Ellen Show, il rapper P. Diddy ha confessato la sua infanzia "senza filtri". Da piccolo, infatti, capitava spesso che facesse la pipì a letto. Raccontando la sua passione per il Kool-Aid, una bevanda zuccherata per bambini, Diddy ha svelato gli effetti collaterali del drink energetico: "Sono cresciuto a Kool-Aid e mi dava un sacco di energia. Ma spesso mi ritrovavo anche con il letto tutto bagnato".

"Ok, devo confessare che spesso bagnavo il letto, quindi ho cercato in tutti i modi di non farlo più - ha continuato il rapper - Il primo giorno che mi sono svegliato e il letto non era bagnato e stato il più bel giorno della mia vita. L'aria da duro che ho oggi è merito del fatto di aver smesso di fare la pipì a letto".



"Io nel Kool-Aid mettevo un sacco di zucchero. C'è qualcosa nello zucchero che ti fa bagnare il letto - ha concluso Diddy, rivolgendo poi un appello ai suoi giovani fan - A tutti i ragazzi e ragazze in ascolto dico di lavarsi i denti e bere molta acqua ok?. Colgo l'occasione per scusarmi anche con tutte le ragazze che hanno dormito con me".