"Amici", Cristina eliminata dalla corsa al serale

ESAME DELUDENTE - Continuano gli esami di sbarramento ad "Amici". Gli allievi sono rimasti in 22 e continuano la loro corsa al serale. Per ora confermati sono Ruben, Verdiana e il ballerino Nicolò. I due breaker Anthony e Antonio si confrontano e per loro il semaforo è giallo. Semaforo rosso ed eliminazione immediata per Cristina che ha fatto un esame di canto alquanto deludente.

Cristina non ha convinto Rudy Zerbi, Mara Maionchi e Grazia Di Michele. La cantante ha provato a cantare "Marzo" di Giorgia e "You Gotta Be" di Des'ree ma con tante lacune e in modo non incisivo, mostrando così le sue debolezze sull'interpretazione e sulla voce calante. Il timbro di Cristina, infatti, è interessante ma manca ancora di personalità. A confermare il giudizio è la Di Michele: "Canti abbastanza bene anche se non sei stata precisa. Hai una forma di timidezza per cui non riesci a tirar fuori la tua personalità". Per Cristina le porte della scuola di "Amici" si chiudono definitivamente. Gli esami continuano.

