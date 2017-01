Leonardo Bongiorno: "I consigli di papà Mike"

16:59 - Per la prima volta in tv Leonardo, il figlio più piccolo di Mike Bongiorno è apparso a "Verissimo". A Silvia Toffanin, il 23enne ha raccontato dei suoi studi di Economia a Shanghai e soprattutto del grande rapporto che lo univa al padre: "Poco prima che morisse mi ha fatto un bel discorso che mi porterò sempre dietro: 'Ormai hai la tua vita davanti, io ormai sono vecchio ma tu devi andare avanti con i tuoi sogni e la tua energia'...".

"Quando è morto - ha raccontato Leonardo - ho perso il mio punto di riferimento: quando avevo un successo personale, un buon voto lo dicevo a lui ed ero contento per questo. Dopo non sapevo a chi dimostrare i miei successi. Spero che lui dal cielo sia fiero di me e mi dia la sua approvazione lo stesso. Lui è come se fosse accanto a me". Leonardo vive in Cina da sei mesi: "Sto seguendo un Master sull'economia e sulla politica. Da grande vorrei fare l’imprenditore. Mio papà era molto creativo, ma io voglio portare la stessa creatività fuori, in ambito economico". E la statua? "Fa un effetto strano, ne ero un po' impressionato. Ma nascendo in questa famiglia tutto diventa normale. Da piccolo non capivo la differenza tra papà nello schermo e uno nella vita reale: lo vedevo in trasmissione e a casa con me, tanto che dicevo 'ho due papà'...".