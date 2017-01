Heidi Klum vola ad "America's Got Talent"

foto Tgcom24 Correlati LESBO-CHIC

13:06 - Continua l'ascesa televisiva di Heidi Klum. Dopo essere stata giurata di "Project Runway" e dell'edizione tedesca di "Next Top Model" (entrambi sul mondo delle modelle), ora la super top si è conquistata un posto al sole nella giuria di "America's Got Talent". A quanto riporta TMZ la Klum si sarebbe aggiunta all'ultimo minuto e sarebbe volata in fretta e furia a New Orleans, dove si tengono i primi provini dello show

Heidi Klum si va così ad aggiungere agli altre tre giudici già confermati: Howard Stern, Howie Mandel e l'ultima arrivata Mel B, che ha preso il posto di Sharon Osbourne. Una conferma, quella della Klum, arrivata a poche ore dalla partenza del programma.



Una fonte vicina a "America's Got Talent" ha infatti riferito a TMZ che la modella si sarebbe precipitata in fretta e furia a New Orleans, dove si tengono le prime audizioni. Qualche ora fa, sul profilo ufficiale della top, è infatti apparsa la foto di un aereo con il commento "Inizia il viaggio :)".