Susan Boyle, debutto in un film di Natale

foto Getty Correlati STELLA DEL PICCOLO SCHERMO 12:11 - Debutto sul grande schermo per il "brutto anatroccolo" Susan Boyle, la concorrente che incantò tutti nella terza edizione di "Britain's Got Talent". La cantante scozzese sarà infatti nel cast della commedia natalizia "Christmas Candle", al fianco di Samantha Barks ("I Miserabili"). Non si hanno ancora dettagli sul suo personaggio, anche se di sicuro la Boyle sarà protagonista di alcune scene canterine. - Debutto sul grande schermo per il "brutto anatroccolo", la concorrente che incantò tutti nella terza edizione di "". La cantante scozzese sarà infatti nel cast della commedia natalizia "", al fianco di Samantha Barks ("I Miserabili"). Non si hanno ancora dettagli sul suo personaggio, anche se di sicuro la Boyle sarà protagonista di alcune scene canterine.

"Non posso credere di aver fatto un film. E' stato entusiasmante essere nel cast di Christmas Candle,ho amato ogni momento sul set ed è stato un piacere lavorare con tutti sul set - ha dichiarato la cantante a "The Hollywood Reporter" - Mi è davvero piaciuto recitare in costume e fare un salto indietro nel tempo. Nonostante facesse molto freddo, sul set ho indossato solo la calzamaglia e il bustino".



"Christmas Candle", che uscirà nel Regno Unito a fine anno, è una classica commedia di Natale ed è ambientata in un villaggio inglese alla fine dell'800. Nel film la Boyle avrà un piccolo ruolo e probabilmente farà sfoggio della sua strepitosa voce. Intanto la sua carriera come cantante va a gonfie vele e il suo ultimo disco "Someone to watch over me" ha superato il milione di copie vendute.