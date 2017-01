Pamela Anderson in crisi: "Piena di debiti"

foto Olycom Correlati FUORI DI SENO

BAGNINA SEXY 10:56 - E' proprio il caso di dirlo, povera Pamela Anderson. Pare infatti che la bagnina più sexy di tutti i tempi sia in bancarotta. A nulla è servito costretta a vendere la sua villa a Malibù perché sommersa dai debiti. - E' proprio il caso di dirlo, povera. Pare infatti che la bagnina più sexy di tutti i tempi sia in bancarotta. A nulla è servito partecipare a "Dancing on ice" (è stata eliminata alla prima puntata), perché dopo Baywatch la sua carriera non è mai decollata. Così adesso è statala suaperché sommersa dai

Non solo. La prosperosissima Pamela, secondo una fonte che ha spifferato tutto a "Star Magazine", soffre una "crisi di mezza età". Non si sente più in forma e i fan col tempo sono quasi spariti. Senza contare i problemi economici, con le tasse in agguato e la carriera che non ha preso la svolta desiderata, per questo "non riesce a dormire e piange continuamente". Cosa si inventerà Pamelona?