Bruno Arena è uscito dal coma

Ha aperto gli occhi, mosso le braccia ed una gamba, ma ancora Bruno Arena dei Fichi d'India non è fuori pericolo. La Ridens Management, che per conto della famiglia dirama i comunicati stampa sullo stato di salute del comico colpito da una emorragia cerebrale causata da un aneurisma il 17 gennaio dopo aver registrato una puntata di Zelig, sottolinea che "è uscito dal coma, ma la prognosi rimane riservata".

Anche se Bruno negli ultimi giorni ha iniziato ad avere alcune reazioni coscienti: "Queste reazioni in seguito agli stimoli legati alla terapia sono certamente un ulteriore buon segnale verso la guarigione ma fino a quando il risveglio non sarà completo i medici non potranno capire con esattezza la situazione clinica e sciogliere la prognosi". Dal canto suo, il collega e amico fraterno su Facebook ha gioito: "Non è più in coma vigile, aspettiamo. Sta facendo riabilitazione, anche se queste cose sono lunghe e lui è forte, vuole tornare presto a farci ridere... Le vostre preghiere hanno portato piccoli miglioramenti, avete visto? Adesso io applaudo voi, grazie".