Lorella Cuccarini scivola e sbatte il mento

Panico a "Domenica In" per Lorella Cuccarini. La showgirl dopo aver intervistato Paola Perego ha lanciato un servizio, ma al rientro in studio c'era l'opinionista Pierluigi Diaco che ha detto: "Lorella ha avuto un piccolissimo incidente, è scivolata, ma niente di grave". Poi la conduttrice è tornata con un cerotto: "Sono volata per le scale, ho sbattuto il mento. Credo di poter arrivare a fine puntata". Tanti i messaggi di solidarietà su Twitter.

A fine serata Lorella poi si fa viva sui social: "Grazie per i numerosissimi messaggi! Tutto ok: mi piego ma non mi spezzo... Lassù qualcuno mi ama". Così i fan si sono tranquillizzati. Di certo non deve aver passato una nottata tranquilla la conduttrice visto che il medico comunque le ha messo dei punti di sutura per chiuderle la ferita ma la Cuccarini ancora una volta si fa viva: "Quattro ore le abbiamo dormite... Sembra mi sia passato sopra un treno, ma è sempre una nuova giornata! Buon lunedì".