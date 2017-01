Serie tv, chiude anche "90210"

foto LaPresse Correlati BELLEZZE AL MARE

09:07 - Bassi ascolti e budget stellari negli ultimi mesi hanno decretato la chiusura di molte serie tv americane come "Csi Miami" e "Desperate Housewives" e "Dr. House". Adesso è il turno di "90210", spin off del fortunatissimo "Beverly Hills 90210", che nonostante il successo ha deciso di salutare i fan. Il network CW ha annunciato la chiusura dopo cinque stagioni e il 13 maggio è prevista l'ultima puntata. Il motivo? "Ci siamo stufati".

La serie, come per l'originale andata in onda dal 1990 al 2000, seguiva le vite dei teenager tra scuola, amori, mode e problemi adolescienziali. Vedeva nel cast Shenae Grimes, Tristan Wilds e AnnaLynne McCord e totalizzava in media 5 milioni di telespettatori. "Vorrei ringraziare tutto il cast - ha detto il presidente del network Mark Pedowitz - i produttori e tutto l'entourage che ha reso possibile tutto questo, siamo orgogliosi degli alunni del West Beverly High". Per le serie tv sarà quindi un 2013 funesto. La crisi si abbatte sui maggiori network americani che cancellano cavalli di battaglia come "Csi Miami" e "Desperate Housewives", ma anche "Dr. House", "The Closer", "Gossip Girl" e "Fringe". Fox, Cbs, Nbc e Abc hanno infatti deciso che per una quarantina di programmi non ci sarà un seguito. Gli unici, per ora, a resistere sono "Glee", "Grey's Anatomy", "Law&Order: Svu" e "The Mentalist". Fino a quando?