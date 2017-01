foto Ufficio stampa Correlati I PRIMI OTTO FINALISTI DI ITALIA'S GOT TALENT

Nella prima delle due semifinali di "Italia's Got Talent" sono stati decretati gli otto vincitori tra le venti esibizioni live. Saranno Daniel Adomako, Daniele e Alessandro Suez, I Drum Theatre, Leonardo Fiaschi, Ripalta Bufo, Faces of Disco, Fratelli Lo Tumolo e i Los hermanos Macana a contendersi la vittoria nella finalissima di sabato 16 marzo. Con il 29.19% di share e 6.621.000 telespettatori, Canale 5 si è aggiudicata prima e seconda serata.



Appuntamento ricco di emozioni quello di sabato 2 marzo che ha visto protagoniste performance straordinarie tra le quali sono emerse quelle dei primi otto finalisti: tra cantanti, acrobati, percussionisti, imitatori e ballerini potrebbe esserci il vincitore di quest'ultima edizione del programma di successo condotto da Belen e Simone Annichiarico.



Il meccanismo di Italia's Got Talent 2013, che prevede l'esibizione a gruppi di cinque, permette che sia il televoto a decretare il primo finalista mentre spetta ai giudici (De Filippi, Scotti e Zerbi) scegliere, tra il secondo e il terzo classificato (tramite le preferenze del pubblico a casa), il secondo finalista.



E' stato ancora un sabato di ottimi ascolti per “Italia’s Got Talent” che ieri, con la sua settima puntata in diretta dagli studi Titanue Elios in Roma, ha decretato i primi 8 finalisti di questa quarta edizione.



La puntata ha tenuto incollati al teleschermo 6 milioni 621 mila telespettatori pari ad una share del 29.19% confermando IGT il programma più visto delle 24 ore e permettendo ancora una volta a Canale 5 di aggiudicarsi prima e seconda serata. Sul target commerciale (15-64 anni) IGT vola al 32,38% di share staccando di oltre 18 punti percentuali il competitor di Rai Uno “I Migliori Anni”, fermo al 14.00% di share. Sul target giovani (15-34 anni) la share si impenna al 36.80%, mentre “I Migliori anni” si ferma a oltre 25 punti percentuali in meno, accontentandosi di un 11.03%.