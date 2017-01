"Amici", Emanuele fa l'esame e va nel pallone

foto Da video Correlati ESAME "AGITATO"

Ad oggi sono tre gli allievi di "Amici" che certamente parteciperanno al serale: i cantanti Verdiana, Ruben e il ballerino Nicolò. Gli esami di sbarramento proseguono e a sorpresa il cantautore Emanuele si è lasciato prendere dal panico non dando il meglio di sé. Per lui "semaforo giallo" ossia continua la corsa al serale. Stesso destino per Ylenia mentre il ballerino Etienne non ce l'ha fatta ed è fuori dalla scuola.

Emanuele è certamente uno dei cantanti più interessanti di questa edizione. Colpiscono sia il suo essere stralunato che la capacità di immergersi nei brani che canta, interpretandoli con una cifra stilistica personale. Però l'emozione l'ha bloccato e in qualche modo ha penalizzato il suo esame di sbarramento che sembrava facile per l'accesso al serale e che, invece, così non è stato. Il problema del cantautore è l'insicurezza. Per molti un difetto ma può anche diventare un punto di forza come ha detto Maria De Filippi: "Le insicurezze aiutano a crescere. Le persone sicure non si fanno mai domande, quindi che tu abbia delle insicurezze è normale e ce le hanno tutti. Se tu hai rispetto per te stesso credi sempre in quello che fai". Emanuele è passato da "Rimmel" di Francesco De Gregori a "Blowin' In The Wind" di Bob Dylan, passando per "Estate" dei Negramaro tra molte imprecisioni, non riuscendo a dare il massimo delle sue indubbie potenzialità. Per lui semaforo giallo, la corsa al serale continua e sicuramente ci sarà un altro esame da sostenere per dimostrare di aver capito la "lezione".



Semaforo verde, invece, per Verdiana che ha cantato "Listen" di Beyoncé, uno dei suoi cavalli di battaglia. Verdiana ha innegabilmente una bella voce, potente e per interpretare questo brano ha cercato di dare il massimo tirando l'acuto finale a più non posso. Certamente siamo in presenza di una brava cantante ma forse manca di quel "quid" in più per rendere personale, coinvolgente una canzone. Mara Maionchi aveva parlato di "coperta". Certamente una bella voce impressiona e fa un certo effetto ma sicuramente non è tutto per convincere non solo il mercato discografico ma anche chi ascolta da casa. Comunque per lei un posto al serale è sicuro.



Un'altra tra le cantanti date per certe al serale, un po' come Emanuele, è Ylenia che però ha mostrato diversi punti deboli durante il pomeridiano e alcune verifiche. Il timbro di Ylenia è interessante ma a lei manca la capacità di interpretare in modo maturo la canzone. Per questo Grazia Di Michele le ha chiesto di sbloccare le emozioni, raccontando il testo di un brano senza cantare. Un escamotage forse discutibile ma utile per mettere in risalto la capacità interpretativa della cantante. Il risultato è stato alquanto deludente su "E..." di Vasco Rossi. Ci ha pensato Rudy Zerbi a tagliare corto: "Sembrava che leggesse il libretto delle istruzioni di un elettrodomestico!". Per lei ancora semaforo giallo e la corsa per serale continua. Disappunto per il verdetto da parte di Ylenia. Proseguono nei prossimi giorni gli esami di sbarramento e c'è da scommettere che le sorprese non sono ancora finite.

Andrea Conti