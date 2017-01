Lucilla Agosti: "Ho lavorato in un sexy shop"

foto LaPresse Correlati GUARDA LA VIDEOCHAT 18:01 - Lucilla Agosti, il nuovo volto di "Mistero" in onda ogni mercoledì su Italia 1, ha risposto alle domande inviate dai telespettatori sul sito di QuiMediaset. Una curiosità prima di diventare famosa: "A Parigi ho lavorato come cassiera in un sexy shop e ho fatto la spogliarellista in un locale di burlesque". , il nuovo volto di "" in onda ogni mercoledì su Italia 1, ha risposto alle domande inviate dai telespettatori sul sito di QuiMediaset. Una curiosità prima di diventare famosa: "A Parigi ho lavorato come cassiera in un sexy shop e ho fatto la spogliarellista in un locale di burlesque".

Ce n'è anche per Carla Bruni: "L’ha data a mezza Europa e ora fa la Maria Goretti”. In risposta ad Aldo Grasso, che in una vecchia recensione sul suo ruolo in "Distretto di Polizia" l'ha accusata di non sapere recitare dice: "Se non scrivesse così non sarebbe Aldo Grasso".



Confessa anche un’attrazione corrisposta per Rocco Siffredi: "Si è creato un buon feeling. Ero già fidanzata, altrimenti forse mi sarei concessa”. Infine, alla disperata ricerca di una suoneria del cellulare, ha lanciato un appello ai suo follower su Twitter ai quali chiede di inviarle "Please, Please, Please Let Me Get What I Want" dei The Smiths e "Always on my mind" di Elvis Presley.