"Person of Interest" su Crime

foto Ufficio Stampa Mediaset 17:30 - "Person of Interest" serie ideata da J.J. Abrams e da Jonathan Nolan torna con la seconda stagione inedita su Premium Crime dal 2 marzo. L'appuntamento è ogni sabato alle 21.15. I 17 episodi inediti verranno trasmessi dal 6 aprile. I nuovi episodi mantengono come sfondo socioculturale il cambiamento dell'America dopo l'attentato dell'11 settembre 2001 e narrano una mondo governato telematicamente nel quale sia possibile prevenire i crimini.

IL DILEMMA FILOSOFICO MORALE - Se nella prima stagione la serie faceva perno sulla dicotomia sociale e politica sicurezza vs libertà personale, considerato uno dei “mantra” da cavalcare nel post Torri Gemelle fino alla recente campagna elettorale a “stelle e strisce”, nella seconda stagione J.J. Abrams e Jonathan Nolan fanno emergere un ulteriore dilemma filosofico e scientifico: è possibile l’intelligenza artificiale? I computer possono essere dotati di coscienza e di pensiero proprio? E poi ancora, siamo così dipendenti dalla tecnologia (internet, sociale network, cellulari, tablet…) da permettere l’azzeramento della privacy?



LA MACCHINA SENZIENTE - La seconda stagione si contraddistingue per uno scatto di plot che Oltreoceano ha sbancato in termini di ascolti e critiche. La macchina ideata dal milionario e genio informatico Mr. Finch (Michael Emerson) inizia a prendere decisioni in autonomia, senza essere comandata da una persona, selezionando i numeri di previdenza sociale delle “person of interest” che l’ex agente della Cia John Reese (Jim Caviezel) deve scovare puntata dopo puntata per prevenire i crimini. Secondo le parole di Michael Emerson questo è un vero punto di svolta della serie ”penso che nessuno abbia mai immaginato che il software fosse in grado di sviluppare un attività indipendente”.



RINNOVATO IL SUCCESSO IN AMERICA - Lo scorso 27 settembre la serie ha debuttato con la seconda stagione in America e ha superato in termini di ascolti il debutto della prima, totalizzando oltre 14 milioni di spettatori. Il serial è stato premiato nel 2012 ai People’s Choice Award quale miglior nuova serie drammatica.



GUEST STAR - Tra le guest stars della seconda stagione si fanno notare: Mark Pellegrino (Lost), Julian Sands (24, Smalville), Gloria Votsis (White Collar) e Carrie Preston (True Blood). Quest’ultima sposata nella vita reale con Michael Emerson e interpreterà il ruolo di una vecchia fiamma di Mr Finch.