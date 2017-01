Fiction Mediaset, il sogno è Zingaretti

foto LaPresse 09:51 - Dal thriller con Giuliana De Sio in sei puntate ("Che fine ha fatto la piccola Lara") alla serie evento "Romeo e Giulietta" con Alessandra Mastronardi e Martin Rivas, e poi il sogno di avere Luca Zingaretti come protagonista di una serie sul medico che ha scoperto la Sars. Antonino Antonucci Ferrara, direttore Fiction Mediaset, anticipa all'Ansa i progetti più immediati e quelli che sono ancora nel cassetto per la nuova stagione Mediaset. - Dal thriller conin sei puntate ("Che fine ha fatto la piccola Lara") alla serie evento "" con, e poi il sogno di averecome protagonista di una serie sul medico che ha scoperto la Sars., direttore, anticipa all'i progetti più immediati e quelli che sono ancora nel cassetto per la nuova stagione Mediaset.

"Voglio puntare soprattutto alla qualità - assicura Antonucci Ferrara - cavalcando nuovi generi, realizzando miniserie evento, senza però abbandonare la lunga serialità". Il direttore fiction Mediaset guarda con interesse a "una fiction evento sulle apparizioni della madonna a Medjugorje" e a una nuova serie (i titoli sono provvisiori) "Che fine ha fatto la piccola Lara" in sei puntate con protagonista Giuliana De Sio: "Un thriller che affronta la sparizione misteriosa di una ragazzina, dove la De Sio è una mamma con un passato di alcolismo che compie un cammino anche dentro se stessa per ritrovare la figlia". E poi "I segreti di Borgo Larici", una serie ambientata nel 1922, nel mese che precede la Marcia su Roma. Sarà girata in Piemonte. Racconterà l'incontro tra Francesco, figlio di un ricco industriale, e Anita, ragazza cresciuta in una famiglia di operai.



Intanto sono appena iniziate in Trentino in collaborazione la Lux Vide e Mediaset Espana le riprese della fiction per Canale 5 Romeo e Giulietta: "Ne vado orgoglioso", puntualizza Antonucci. Una miniserie in due puntate ispirata alla celebre tragedia di William Shakespeare. Le riprese vedono dietro la macchina da presa Riccardo Donna. Ad interpretare la coppia di amanti saranno lo spagnolo Martin Rivas e la nostra Alessandra Mastronardi. La miniserie vedrà nel cast anche Tommaso Ramenghi, Elena Sofia Ricci nel ruolo della balia di Giulietta, Andrea Bosca. Dulcis in fundo un sogno nel cassetto: "Vorrei allargare il parco attori cercando di reclutare grandi nomi: uno su tutti Luca Zingaretti, mi piacerebbe, ma tengo a ribadire mi piacerebbe, poterlo avere come protagonista di un progetto che ho letto con passione e scritto dagli sceneggiatori Rulli e Petraglia su Carlo Urbani, il medico italiano scopritore della Sars e ucciso dal virus letale il 29 marzo 2003".