Kasia Smutniak: "Il set dopo Pietro Taricone"

Venerdi primo marzo in seconda serata nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". Intervista-verità a Kasia Smutniak che parla della scomparsa del suo compagno Pietro Taricone: "Dopo la sua morte ho cercato di non fermarmi e ho girato due film, Il quarto Stato e Tutti contro tutti, nelle sale. L'ho fatto grazie al sostegno dei miei amici, che per me sono stati fondamentali".

Ospite a "Supercinema" anche l'attore protagonista del film, "La frode", Richard Gere che dichiara: “Nell’ultima guerra i nostri padri hanno combattuto per la libertà e la giustizia. Oggi invece la gente lotta solo per i soldi e, il denaro è diventato l’unica misura di ogni cosa”. E ancora, visita esclusiva in casa di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, gli scenografi che in coppia hanno vinto sei Oscar (tre per ciascuno): un vero e proprio record, tutto italiano.