13:45

- L'ex consigliere regionale della Lombardiapensava di fare una passeggiata in centro a Milano indisturbata e invece è stata colta di sorpresa da fan molto... focosi.l'hanno bloccata mentre scendeva dalla macchina per dedicarle cori da stadio ironici. Non si sa ancora il contenuto di quei cori ma dalla faccia stupita della Minetti c'è da scommettere che gli "speciali" tifosi non sono stati per niente diplomatici.