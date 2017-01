Masterchef, Tiziana cinguetta contro la Bignardi

foto Ufficio stampa Correlati CINGUETTII BOLLENTI

Twitter bollente per la Daria Bignardi. A "Le invasioni barbariche" c'erano Ivan, Paola, Marika e il finalista Maurizio ma non la vincitrice. Se la Bignardi ha detto che ha declinato l'invito, Tiziana replica: "Non sono stata invitata non ho risposto che non volevo vedere i miei colleghi". E aggiunge: "Mi ha proposto un collegamento esterno....un po' pochino per il vincitore!".

Insomma alla fine dopo nove tweet tra cui una specifica nel profilo Facebook ufficiale, Tiziana si lascia sfuggire che sì le era stato proposto un collegamento in studio ma forse era una soluzione poco gradita alla vincitrice di "Masterchef". Quello che non è andato giù all'avvocato sarebbe stata la velata accusa della Bignardi di aver evitato il confronto diretto con gli ex colleghi. A quel punto Tiziana ha affilato la tastiera per rispondere su Twitter con tanto di punti esclamativi: "Signora Bignardi non dica cose false!!!!!!!!!". E ancora: "Mi ha chiesto un collegamento esterno ma non mi ha invitato in studio con i miei colleghi MC!!!!!!!!". E infine un commento su Facebook: "Questa sera i miei colleghi di MC sono stati simpatici e garbati, mi ha solo dato fastidio che la signora Bignardi abbia detto una cosa non vera: non sono stata invitata a studio e non ho risposto che non volevo vedere i miei colleghi. Se mi avesse invitato sarei andata più che volentieri!!!!". Daria Bignarid per ora tace.