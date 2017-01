Salvo il sex tape di Kim Kardashian

foto Da video Correlati IL VIDEO HOT

09:07 - Adesso che sta per diventare mamma, a Kim Kardashian stava per arrivare anche un regalo inatteso. Sembra infatti che il video originale del famoso sex tape abbia rischiato di essere distrutto durante un incendio. Ma la prezzemolina della tv americana non può tirare un bel sospiro di sollievo. Perché secondo quanto rivela Steve Hirsch della Vivid il video era ben custodito nella cassaforte e si è quindI salvato dalle fiamme.

Certo per Kim, che recentemente ha posato nuda con il compagno Kaney West per la cover de "L'Officiel" e che ha dichiarato che la maternità e la carriera hanno cambiato il suo stile di vita (non fa più le ore piccole) poteva essere davvero una bella notizia. Anche se, purtroppo per la Kardashian, la copia del video hard è salva. E ancora in circolazione.