"Amici", Federica e Anto fuori dalla scuola

Sono iniziati gli esami per accedere al serale. Ciascuno tra cantanti e ballerini deve sostenere l'esame cercando dimostrare ai professori di avere talento, le potenzialità, le attitudini e le capacità necessarie per gareggiare al serale. Al termine di ogni esame ciascuno conoscerà il proprio destino. Ci sono tre possibilità: il semaforo verde vuol dire che i professori mandano l'allievo direttamente al serale senza esami, il semaforo rosso è l'esclusione immediata al programma. Infine il semaforo giallo si accende quando i professori non hanno ancora deciso se ci sono tutte le carte per accedere al serale oppure non sono certi, ma quasi, che l'allievo deve lasciare il programma.



Panico tra i cantanti tra cui Greta che teme di non ricordare le parole delle canzoni durante gli esami e poi c'è Ruben che crolla in un pianto per l'ansia e viene consolato da Pasquale. Il problema del cantante è quello di voler far subito l'esame perché è da un anno e mezzo che sogna il serale. Infatti Ruben non è entrato lo scorso anno per un soffio nella classe e la sua partecipazione era stata assicurata per l'anno successivo.



In questa nuova fase del programma per 25 alunni e per il serale saranno molti di meno. Il numero per ora non è stato svelato per evitare che si creino situazioni di panico. Verifiche possono essere fatte da tutti e tre i professori e al termine del consulto ci sarà l'esito che sarà evidenziato attraverso il semaforo.



La prima ad essere esaminata è Verdiana con Mara, Rudy e Grazia. L'allieva ha cantato "Parlami d'amore" dei Negramaro e "Nessun dolore" di Lucio Battisti. La decisione dei professori è stata: semaforo giallo. Dunque continua la sua corsa al serale. "L'attacco che mi viene fatto di non comunicare quando canto mi fa soffrire", così Verdiana tra le lacrime analizza l'esito della valutazione. L'altra cantante che è stata chiamata alla verifica è Federica. Grazia Di Michele le ha detto chiaramente che la corsa al serale è finita per lei. "Non vuol dire che il fatto che non ti abbiamo mai dato una maglia grigia tu fossi ritenuta idonea al serale. - ha detto la professoressa - Ci siamo confrontati diverse volte tra di noi in questi mesi e siamo convinti che non sei pronta".



Poi è stata la volta del ballerino Anto esaminato da Luciano Cannito, Alessandra Celentano e Garrison. Anto prima ha ballato sulle punte e poi su richiesta della Celentano e di Garrison si è cimentato con un assolo. Ma il responso è implacabile: eliminato. Il ballerino ha lasciato all'istante la scuola. Poi è stato il turno di Andrea Attila che ha subito fatto l'assolo e poi il tango chiesto dalla Celentano. Andrea è contento perché è apparso il semaforo giallo mentre si aspettava il rosso.