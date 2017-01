Joe Biden a "Parks and Recreation"

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:39 - In anteprima assoluta approda su Joi (Mediaset Premium) la quinta ed ultima stagione inedita di "Parks and Recreation", dal 28 febbraio, ogni giovedì, alle ore 22.45. La spassosa sit-com statunitense si è già aggiudicata un Television Critic Award e ha ricevuto 23 nomination agli ultimo Golden Globes. Nela serie anche un cameo del vicepresidente americano Joe Biden. - In anteprima assoluta approda su(Mediaset Premium) la quinta ed ultima stagione inedita di "", dal 28 febbraio, ogni giovedì, alle ore 22.45. La spassosa sit-com statunitense si è già aggiudicata un Television Critic Award e ha ricevuto 23 nomination agli ultimo Golden Globes. Nela serie anche un cameo del vicepresidente americano

La commedia, girata con lo stile di un finto documentario, sulla falsa riga di "The Office", segue la carriera di Leslie Knope (Amy Meredith Poehler), ambiziosa impiegata del Parks and Recreation Department, sezione del governo locale della città fittizia di Pawnee, nell’Indiana. Amy Meredith Poehler è stata premiata ai Critic’s Choice Awards quale miglior attrice in una commedia. Il vicepresidente americano Biden prenderà parte con un cameo al settimo episodio (in onda il prossimo 11 aprile 2013).



La sua apparizione è stata girata la scorsa estate a Washington D.C., ma è stata annunciata ufficialmente dopo alcuni mesi per non strumentalizzare lo show in vista della campagna elettorale di Barak Obama. Leslie conoscerà Biden grazie a Ben che l’accompagnerà alla Casa Bianca. Ad aumentare l’attenzione per la quinta stagione si segnala la presenza di Lucy Lawless che, già famosa per aver interpretato il ruolo di protagonista in Xena – La principessa guerrierae di recente Lucraetia di Spartacus (3 stagioni) approda nella serie interpretando una mamma single che ha qualche problema con i vicini di casa. Andy e Ron cercheranno di aiutarla e presto scoccherà la scintilla tra quest'ultimo e il personaggio della Lawless.