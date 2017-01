Michelle Hunziker: "Voglio la prima serata"

foto Twitter Correlati LE SCAPPA DA RIDERE...

CHE CIABATTONA! 11:20 - Michelle Hunziker sta pensando "al grande passo". No, non è il matrimonio con il bel compagno Tomaso Trussardi ma uno "show in prima serata". La showgirl, impegnata a teatro con la commedia "Mi scappa da ridere", si confessa al settimanale "F". "Sono pronta, ne parlo da tempo con il produttore Bibi Ballandi, ma aspetto il momento giusto". sta pensando "al grande passo". No, non è il matrimonio con il bel compagnoma uno "in". La showgirl, impegnata a teatro con la commedia "Mi scappa da ridere", si confessa al settimanale "". "Sono pronta, ne parlo da tempo con il produttore Bibi Ballandi, ma aspetto il momento giusto".

Michelle ha un progetto per la Germania e poi ci sarà di nuovo "Striscia la Notizia". Ma anche "Paperissima", in onda in primavera. In mezzo a tanto lavoro, ci sarà spazio anche per una vacanza: "Ma piccola, nei momenti di stop studio, canto e ballo". Insomma, la Hunziker non si ferma mai. E anche l'amore va a gonfie vele: "Sto vivendo una bella storia d'amore, che ha i suoi tempi, il suo respiro. Sono felice e quando sarà il momento del matrimonio, si saprà. Immagino io e Tomaso quando saremo vecchi, io novantenne e lui ottantenne".