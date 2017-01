Alex Belli mostra l'album di nozze

foto Chi Correlati FELICI E INNAMORATI 12:05 - L'attore di "Centovetrine" Alex Belli e la bellissima modella Katarina Raniakova si sono sposati, nella romantica cornice dei Caraibi, e hanno aperto a "Chi" l'album delle nozze. "Sono un anticonformista, fatto tutto ciò che va contro la corrente, ma credo profondamente nella famiglia", racconta l'attore. - L'attore di "e la bellissima modellasi sono sposati, nella romantica cornice dei Caraibi, e hanno aperto a "" l'delle. "Sono un anticonformista, fatto tutto ciò che va contro la corrente, ma credo profondamente nella famiglia", racconta l'attore.

"Adoro i bambini - racconta Belli - però non voglio vivere una grande emozione come quella della paternità oberato dagli impegni, arriveranno di sicuro, ma più in là". Katarina racconta come si sono conosciuti: "Nello showroom di Roberto Cavalli, mi ha corteggiata per una settimana e mi ha convinta a uscire, quella sera ci siamo divertiti talmente tanto che poi non ci siamo più lasciati". L'unico neo è la gelosia: "Lei è gelosissima, organizza gli shooting fotografici e sceglie lei le modelle e io non oso mettere becco". E la stessa Raniakova ammette: "Le mie amiche mi hanno confidato che non riuscirebbero a stare con Alex, troppo bello. Sono gelosa, ma non sono una rompiscatole".