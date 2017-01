Lohan si innamora di Sheen, ma solo in tv

foto Tgcom24 Correlati SEXY A LONDRA

11:22 - Charlie Sheen si era offerto di pagare una parte dei suoi debiti, perché l'attore - nonostante sia reduce da un periodo difficile - non ha mai nascosto il suo debole per Lindsay Lohan. Così ha deciso di farla recitare in un episodio della sua sitcom "Anger management", in cui la bad girl di Hollywood sarà una paziente che avrà una relazione con il terapeuta interpretato da Sheen.

Non è la prima volta che la Lohan e Sheen recitano insieme. I due attori, il cui feeling è innegabile, hanno infatti già lavorato in "Scary movie 5" che uscirà ad aprile, e proprio verso quella data si annuncia la messa in onda della puntata della serie tv. In molti sono pronti a scommettere che presto i due attori potrebbero formare la nuova coppia di Hollywood. Esplosiva.