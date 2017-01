"Italia's Got Talent", ecco i 40 semifinalisti

foto LaPresse Correlati GERRY, CHE BALLERINA!

TUTTI I TALENTI 09:39 - A "Italia's Got Talent" sono ufficialmente finiti i casting e la giuria formata come sempre da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi ha scelto i 40 semifinalisti che accedono così alle due semifinali del 2 e 9 marzo in prima serata su Canale 5. Acrobati, maghi, pattinatori, cantanti e comici. Un mix variegato, in cui la giuria ha cercato di accontentare tutti i gusti.

Una scelta difficile, dunque, per Maria, Gerry (che si è improvvisato "ballerina" per una notte) e Rudy. Non sono mancati ripescaggi eccellenti, ma anche lacrime e delusione. Tanto che la De Filippi ha cercato di incoraggiare gli esclusi: "La passione non si ferma con 'no' a un talent". Intanto sono già aperti i casting per la quinta stagione del programma: per partecipare a "Italia's Got Talent" chiamare il numero 06/3725727 oppure collegarsi al sito ufficiale ww.italiasgottalent.it.





