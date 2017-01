X Factor, Arisa: "Al mio posto Ferreri o La Pina"

foto Olycom Correlati GIUSY O LA PINA? VOTA!

NUOVO LOOK 11:55 - Comincia a delinearsi lo scenario per la settima edizione di "X Factor". Arisa non ci sarà più come giudice, un po' prevedibile dopo Morgan, un po' più sicuri Simona Ventura e Elio. "Ho cercato di immaginare chi potrebbe sedere al mio posto. - ha scritto Arisa su Facebook - In ordine a caso dico: Giusy Ferreri, La Pina". - Comincia a delinearsi lo scenario per la settima edizione di".non ci sarà più come giudice, un po' prevedibile dopo l'incidente diplomatico con la Ventura e la produzione, ancora in forse, un po' più sicuri. "Ho cercato di immaginare chi potrebbe sedere al mio posto. - ha scritto Arisa su Facebook - In ordine a caso dico:".

"Giusy è bravissima. Nella cover di Gaetano è strepitosa. - scrive ancora la cantante - E' una che ne sa. E' determinata, crede in quello che fa, ha una storia bella. Gusto e personalità. La Pina è un genio di parole e di espressività, ogni sua frase ha un suono (e questo è molto fico per la comunicazione). Cazzuta come poche. Un giudice, che abbinato ad un'ottimo vocal potrebbe far scintille. Conoscenze musicali a palla!". E poi un piccolo bilancio della sua esperienza come giudice: "Un po' mi dispiace, ma credo che mi farà stare bene cambiare aria. E' stata un'esperienza bella e altamente motivante, ho conosciuto artisti validi, contraddizione, genio, istinto. C'ho creduto. Spero che mi sostituisca qualcuno che ami la musica e le persone".