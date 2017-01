Colmenares: "Per Manuela rischiai la vita"

foto Facebook Correlati EROINA TRISTE DELLA TV 14:57 - In Italia è diventata celebre all'inizio degli anni '90 grazie al ruolo di eroina triste nella soap opera "Manuela". Alla soglia dei 50 anni, Grecia Colmenares ricorda con affetto quel periodo: "Manuela mi ha permesso di venire in Italia, ma sul set sono stata in pericolo di vita per ben due volte - racconta a "Vero Tv" - Una volta ho guidato senza averlo mai fatto prima, un'altra ho anche rischiato di cadere in un precipizio". - In Italia è diventata celebre all'inizio degli anni '90 grazie al ruolo di eroina triste nella soap opera "". Alla soglia dei 50 anni,ricorda con affetto quel periodo: "Manuela mi ha permesso di venire in Italia, ma sul set sono stata in pericolo di vita per ben due volte - racconta a "Vero Tv" - Una volta ho guidato senza averlo mai fatto prima, un'altra ho anche rischiato di cadere in un precipizio".

Lanciata dalla telenovelas "Topazio" nel 1989, con cui vinse il Telegatto l'anno successivo, Grecia si impose come l'eroina dalla lacrima facile del piccolo schermo. "In ogni personaggio che interpreto metto una parte di me stessa. Mi immedesimo talmente tanto nella scena, che d'improvviso mi spuntano le lacrime".



Ma fu con "Manuela" che conquistò definitivamente il cuore degli italiani, anche se sul set rischio due volte di morire. "Durante le riprese sono stata per ben due volte in pericolo di vita. Una volta ho guidato senza averlo mai fatto, ma il peggio accadde quando dovevo girare alcune puntate a Sestriere. Mentre correvo sulla neve ad un certo punto la nebbia mi offuscò la vista e rischiai di cadere in un precipizio".



Incidenti che non hanno intaccato il legame di affetto con il Bel Paese: "Spero di tornare presto, magari con una fiction o solo per ringraziare dell'affetto che mi dimostrano i fan".