Striscia la Notizia, Alessia-Giulia ancora Veline

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati BELLE E BRAVE 09:30 - Alessia Reato (22 anni) e Giulia Calcaterra (21 anni) sono sono state confermate da Antonio Ricci Veline della 25esima edizione di "Striscia la Notizia". Le due rimarranno fino a fine stagione. Alessia e Giulia sono le vincitrici del concorso "Veline", programma che ha girato l'Italia per tutta l'estate, in onda in access prime time quotidianamente su Canale 5.

L’esordio avvenuto il giorno della partenza della nuova edizione di Striscia (24 settembre) al fianco di Michelle Hunziker e Ezio Greggio le ha viste da subito ballare con grande energia e sicurezza sul bancone del varietà più amato della Tv. Dal giorno seguente, hanno cominciato a frequentare la dura scuola di “Striscia la Notizia” che le vede impegnate dalla mattina alla sera con lezioni di dizione, recitazione e molte ore di sala prove per imparare gli stacchetti. Alle 19 prove in studio a Milano 2 e alle 20.35 tutti pronti per la diretta.



Alessia Reato, nata all’Acquila, 22 anni, studia Scienze Politiche alla Statale di Milano e non è nuova al mondo della televisione, ha infatti avuto una piccola esperienza su Raidue a “Quelli che il calcio e…”. Giulia Calcaterra, nata a Magenta, 20 anni, è campionessa italiana di ginnastica artistica ed è iscritta al terzo anno del corso di design d’interni all’Accademia di Belli Arti di Brera. Da atleta, a livello agonistico, ha vinto la medaglia d’oro nel volteggio e quella d’argento al corpo libero ai Campionati Nazionali di Lignano Sabbiadoro, mentre ai Campionati Nazionali di Pesaro si è aggiudicata due medaglie d’argento nelle discipline del mini trampolino e del volteggio.