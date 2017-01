Stars in danger, Bonolis a caccia di tuffatori vip

foto Ufficio stampa 09:15 - Secondo Tv Sorrisi e Canzoni Paolo Bonolis è in pole position per condurre su Canale 5 ad aprile il nuovo celebrity show di tuffi olimpionici " Raz Degan, Valeria Marini e il pugile Clemente Russo. - Secondo Tv Sorrisi e Canzoniè in pole position per condurre su Canale 5 ad aprile il nuovo celebrity show di tuffi olimpionici " Stars in danger ". Personaggi noti al pubblico dovranno infatti impegnarsi per imparare tuffi singoli e tuffi sincronizzati spiccati da altezze fino a 10 metri e quindi altamente tecnici e spettacolari. La produzione avrebbe già contattatoe il pugile

Continuano comunque le selezioni dei concorrenti e sono in corso i contatti con i più importanti atleti italiani del mondo dei tuffi che comporranno la giuria. Sembra certa la presenza in giura della campionessa Tania Cagnotto. "Stars in danger" è un format di successo già negli Stati Uniti, in Cina, in Canada e in Paesi europei come Germania, Spagna e Svezia.