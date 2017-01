Ascanio e Katia del Gf4: "Benvenuto Tancredi"

foto Twitter Correlati FIOCCO AZZURRO

Ascanio e Katia, ex concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello, hanno fatto bis e su Twitter hanno annunciato la nascita di Tancredi. "Ad un tratto la vita tra le braccia .... Grazie a tutti per l'affetto dimostrato in tutti questi nove mesi ....love!" ha cinguettato Katia, mentre il papà scherzava "Grazie a tutti...Katia sta alla grande..Tancredi un gigante..ha già la barba e pensate un po'..ha pure votato:-))))".

Gli ex gieffini hanno così allargato la famiglia, regalando un fratellino alla primogenita Matilda, di 5 anni. "Benvenuto Tancredi......il mondo è tuo!!!!" annuncia entusiasta papà Ascanio, pubblicando su Twitter una foto della manina del neonato.



Emozionata anche mamma Katia, che ringrazia i fan per aver supportata durante la gravidanza: "Ad un tratto la vita tra le braccia .... Grazie a tutti per l'affetto dimostrato in tutti questi nove mesi ....love!".