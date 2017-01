Sofia Vergara assente, ricovero o influenza?

foto Instagram Correlati SCATTI SOCIAL

CURVE ESPLOSIVE 12:25 - Giallo sulla grande assente della notte degli Oscar 2013, l'attrice colombiana Sofia Vergara. A quanto riporta il Daily Mail la star di "Modern Family" avrebbe rinunciato a sfilare sul red carpet perchè ricoverata in clinica. Una fonte vicina all'attrice ha assicurato che la Vergara è in attesa di sottoporsi ad un intervento, ma su Istangram l'attrice smentisce le voci e pubblica una foto di lei malata nel letto di casa. - Giallo sulla, l'attrice colombiana. A quanto riporta illa star di "Modern Family" avrebbe rinunciato a sfilare sul red carpet perchè. Una fonte vicina all'attrice ha assicurato che la Vergara è in attesa di sottoporsi ad un intervento, ma sul'attrice smentisce le voci e

Sofia Vergara si è dovuta accontentare di seguire la notte degli Oscar in televisione, ma non sono chiare le ragioni della sua assenza A quanto riporta il "Daily Mail" l'attrice sarebbe stata ricoverata in questi giorni in clinica, in attesa di un intervento. "Sofia sta bene e non c'è nulla di cui preoccuparsi" ha aggiunto poi la fonte al quotidiano britannico.



Sul suo profilo Instagram, però, l'attrice colombiana ha smentito le voci che la volevano in ospedale, spiegando che l'assenza agli Academy è stata tutta colpa di un male di stagione. La star ha infatti pubblicato una foto sotto le lenzuola, commentando: "Sto guardando gli Oscar da casa, così non attaccherò a nessuno l'influenza!".