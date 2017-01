"Arrow", Robin Hood moderno su Italia 1

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati ARROW IN AZIONE 10:17 - "Arrow", La serie che ha lanciato Stephen Amell (volto rivelazione della stagione secondo "Entertainment Weekly") debutta in anteprima su Italia 1 in prima serata a partire da lunedì 11 marzo. Oliver Queen (Amell) è una sorta di Robin Hood contemporaneo. Naufragato su un'isola deserta, dopo cinque anni torna a Starling City per combattere il crimine sulla scorta di una black-list lasciatagli dal padre prima di morire. - "", La serie che ha lanciato(volto rivelazione della stagione secondo "Entertainment Weekly") debutta in anteprima sua partire da lunedì. Oliver Queen (Amell) è una sorta di. Naufragato su un'isola deserta, dopo cinque anni torna a Starling City per combattere il crimine sulla scorta di una black-list lasciatagli dal padre prima di morire.

Assumendo l'identità segreta di Incappucciato (Hood in originale), Queen sfodera quelle abilità fisiche e la maestria nell'arco, sviluppate durante il suo naufragio sull'isola deserta. Giorno dopo giorno, il giustiziere Freccia Verde depenna i malvagi dell'elenco paterno eliminandoli o assicurandoli alla giustizia.



Attorno al protagonista gravitano John Diggle (David Ramsey), la guardia del corpo di Queen che finisce presto a fare da spalla a colui che deve proteggere, l'ex fidanzata Laurel (Katie Cassidy) che non perdona al nostro di aver causato la morte della sorella Sara nel naufragio e la madre Moira (Susanna Thompson).



Quest'ultima, dopo la morte del marito, si è risposata con Walter Steele (Colin Salmon) e ha ereditato la poltrona di direttore nella compagnia gestita dal padre di Oliver. Completano il quadro la sorella minore Thea (Willa Holland); il miglior amico Tommy (Colin Donnell) e il detective Quentin Lance (Paul Blackthorne), il padre di Laurel che vuole arrestare il giustiziere per vendicarsi della morte della figlia e del divorzio dalla moglie.