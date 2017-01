Cicciolina presenta il figlio Ludwig

foto Da video Correlati "ORGOGLIOSO DELLA MAMMA" 09:19 - Lontanissima dalla "cicciolina" che fece sognare e sospirare milioni di uomini, Ilona Staller, oggi splendida sessantenne, si è mostrata particolarmente fragile e commossa a "Domenica Live", ospite di Barbara d'Urso dove, per la prima volta, è apparso in televisione suo figlio Ludwig, per il quale la Staller ha dovuto affrontare in passato molteplici e dolorose battaglie legali. - Lontanissima dalla "" che fece sognare e sospirare milioni di uomini,, oggi splendida sessantenne, si è mostrata particolarmente fragile e commossa a "", ospite didove, per la prima volta, è apparso in televisione suo, per il quale la Staller ha dovuto affrontare in passato molteplici e dolorose battaglie legali.

L'ex pornostar ha ricordato il matrimonio con l'artista Jeff Koons terminato con una separazione e una dura battaglia legale per l’affidamento del figlio "sottratto" dal padre in Italia e successivamente dalla madre negli Usa, scatenando sulle sue tracce addirittura gli agenti dell'Fbi. Ludwig, un bel ragazzo di 20 anni con gli occhi azzurri della madre e un forte accento romanesco, ha dichiarato: "Gli assistenti sociali non mi permisero di parlare con il giudice al quale volevo dire che io volevo rimanere con mia madre". Il ragazzo si è anche difeso dall'accusa di spaccio di stupefacenti per la quale venne condannato a 8 mesi presso una casa famiglia e ha concluso la sua intervista dicendo: "Sono sempre stato orgoglioso di mia madre".