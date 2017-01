Michelle Obama, "Mom Dancing" scatenata

Lanciata da Internet, la "Mom Dancing" è arrivata fino alla Casa Bianca. Una scatenata Michelle Obama ha infatti ballato a fianco di Jimmy Fallon (vestito da donna) per una versione evoluta e "presidenziale" della danza. La first Lady non si è tirata indietro e si è divertita a mimare a ritmo i classici compiti delle mamme di tutto il mondo. Dalla spesa alle sgridate ai figli, senza tralasciare l'imitazione dei balletti sexy di Rihanna.