Droga, arrestata vincitrice di "American Idol"

La vincitrice di "Latin American Idol", Martha Heredia, è stata arrestata dopo essere stata scoperta mentre tentava di portare dell'eroina negli Stati Uniti. La cantante è stata bloccata in Repubblica Dominicana, all'aeroporto, mentre stava per imbarcarsi per New York. Aveva nascosto 1.3 kg di eroina nelle scarpe messe nel bagaglio.

Per Martha questa è solo l'ultima disavventura in ordine di tempo di una vita piena di guai. Nonostante i suoi 22 anni la cantante infatti ha già raggiunto l'apice della notorietà imboccando ben presto una china rapidissima.



Dopo aver vinto la versione latina di "American Idol" nel 2009, i suoi guai sono iniziati l'anno seguente, quando con la macchina ha investito e ucciso una ragazzo haitiano dovendo pagare alla famiglia 250mila dollari di danni. Il mese scorso il marito di Martha è stato arresto per violenza domestica e attualmente si trova in carcere. Ora questo arresto per droga, per il quale rischia di 10 anni di prigione.